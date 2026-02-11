В Норвегии нашли способ избежать эскалации с Россией «из-за недопонимания»

Новергии нужно создать горячую линию с Россией для коммуникации военных ведомств. Об этом изданию Guardian заявил главнокомандующий армии страны Эйрик Кристофферсен.

По его словам, эта мера необходима для избежания недопонимания.

«Кристофферсен советовал создать горячую линию по линии военных между столицами, чтобы избежать эскалации, основанной на недопонимании», — привели его слова журналисты.

Главнокомандующий ВС Норвегии добавил, что с Россией все еще есть контакт, например, по поисково-спасательным операциям в Баренцевом море.

Ранее норвежские военные разослали письма среди населения страны, предупредив, что изымут у них автомобили или недвижимость. Они констатировали, что с каждым годом ситуация в арктическом регионе становится все более напряженной.

Также Кристофферсен заявлял, что конфликт на Украине не получится решить военным путем. Оптимальным решением станет заморозка вдоль линии фронта, добавил военачальник.