Норвегия задумала отгородиться от России забором длиной почти 200 км

Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель допустила строительство оснащенного датчиками забора на границе с Россией. Об этом сообщило агентство The Associated Press .

Правительство Норвегии, по ее словам, рассматривает несколько вариантов укрепления безопасности на границе с Россией на севере Арктики. Среди них усиление мониторинга, наращивание численности пограничников и возведение ограждений. На последний, по словам Мель, норвежцев вдохновили финны.

«Пограничное ограждение очень интересно не только потому, что оно может служить сдерживающим фактором, но и потому, что оно оснащено датчиками и технологиями, которые позволяют определять, приближаются ли люди к границе», — сказала она.

Протяженность границы Норвегии с Россией составляет 198 километров. Мель заявила, что ограждение может появиться как на участке границы, так и по всей длине. По информации агентства, на единственном официальном КПП «Стурскуг» за последние несколько лет произошли всего несколько попыток незаконного проникновения.

Власти Финляндии закрыли границу с Россией в 2023 году из-за потока просителей убежища, прибывших из третьих стран. Из-за этого пострадал бизнес на востоке страны.