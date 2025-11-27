«Ночной дозор» Гренландии». В Дании начали круглосуточно отслеживать высказывания Трампа

Дания ввела в своем МИД специальный режим ночного мониторинга из-за высказываний президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила The Guardian . Внутри страны механизм уже прозвали «Ночным Дозором» — отсылкой к патрулям из «Игры престолов», хотя датским дипломатам приходится следить не за белыми ходоками, а за заявлениями Трампа.

По данным Politiken, дежурство начинается ежедневно в 17:00 по местному времени. К утру, к 7 часам, сотрудники МИД готовят сводку обо всех заявлениях президента США и событиях, произошедших за ночь. Доклад рассылают по правительству и профильным ведомствам.

Инициатива появилась после весеннего дипломатического конфликта между Вашингтоном и Копенгагеном, когда Трамп публично угрожал «взять под контроль» Гренландию — автономную территорию в составе Королевства Дании. Источник, близкий к министерству иностранных дел, рассказал The Guardian, что именно этот эпизод и разница во времени между странами стали ключевыми причинами введения ночного мониторинга.

В МИДе заявили, что теперь вместо того, чтобы каждый чиновник ночью проверял новости, было решено «создать коллективный механизм», который централизованно отслеживает высказывания американского лидера.

Якоб Каарсбо, бывший аналитик датской военной разведки, в разговоре с изданием отметил, что появление «Ночного Дозора» символизирует охлаждение отношений с США. По его словам, идея о том, что Америка является главным и надежным союзником Дании, фактически умерла. Он подчеркнул, что союзы строятся на общих ценностях и общем восприятии угроз, а Трамп «не разделяет ни того, ни другого — и, вероятно, не разделяет с большинством европейцев».

The Guardian отмечает, что введение ночных дежурств — лишь один из примеров того, как Копенгаген адаптируется к реалиям второй администрации Трампа.