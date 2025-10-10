Нобелевский лауреат Краснахоркаи пожелал отправить Путина на Марс

Лауреат Нобелевской премии по литературе венгерский писатель Ласло Краснахоркаи в одном из своих интервью предлагал отправить президента России Владимира Путина на Марс. Об этом сообщил портал The Observer.

В ходе беседе с журналистами Краснахоркаи также осудил правительство премьер-министра Виктора Орбана за мнение по конфликту на Украине и поддержку России.

По словам писателя, ему непонятна позиция венгерских властей, которые говорят о так называемом нейтралитете в украинском вопросе.

«Пока бушует война, характерная для XX века, кто-то говорит о том, что скоро мы полетим на Марс. Надеюсь, Путин и его сторонники станут первыми пассажирами», — сказал Краснахоркаи.

В последних работах писатель делился рассуждениями о немецком неонацизме, а в одном из рассказов описал ужасы якобы вторжения российской армии на Украину.

Ласло Краснахоркаи получил Нобелевскую премию «за захватывающее творчество, которое утверждает силу искусства посреди апокалиптического ужаса».