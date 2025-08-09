Бывшего австралийского дипломата арестовали за педофилию

Бывший австралийский дипломат Томас Махони арестован в США по обвинению в педофилии. Газета The Washington Post сообщила, что он также был консультантом Всемирного банка и добровольно фотографировал молодежную команду по плаванию округа Колумбия.

По данным издания, Махони подозревают в сексуальном насилии над тремя детьми — двумя девочками семи лет и одним восьмилетним мальчиком. Все они жили в северо-западном районе Вашингтона, недалеко от дома экс-дипломата, его жены и троих маленьких сыновей.

«Арест потряс молодежное плавательное сообщество округа Колумбия, где он был известен как гордый отец, который регулярно становился волонтером на соревнованиях или делал командные фотографии», — написали авторы материала.

Одна из пострадавших девочек в 2023 году рассказала, что Махони напал на нее, когда она гостила у семьи австралийца и играла с его детьми. Злоумышленник предложил жертве «помочь ей сходить в туалет» и совершил противоправные действия.

В июле этого года произошел новый случай надругательства над детьми, в котором обвиняют Махони.

Ранее во Франции в рамках операции по борьбе с онлайн-педофилией задержали 55 человек, как сообщил CNN. Всем арестованным от 25 до 75 лет. Их уличили в общении с опасным педофилом, которого поймали летом прошлого года.