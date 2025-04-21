«Никто не знает». В Европе назвали важный нюанс о сделке США и Украины

El Mundo: никто не знает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов

Никто точно не знает, обладает ли Украина тем количеством редкоземельных металлов, на которые рассчитывают США. Вопросом задалась испанская газета El Mundo со ссылкой на бывшего чиновника госдепартамента по восстановлению Украины Тайсона Баркера.

«На данный момент никто не знает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов. Там есть запасы нефти, газа, лития и графита, хотя они не относятся к крупнейшим в мире», — заявил источник газеты.

По мнению авторов материала, президент США Дональд Трамп руководствуется устаревшими сведениями. Ни одна крупная американская компания не выразила желания инвестировать в подобную инициативу из-за отсутствия гарантии выгоды. Сделка по редкоземельным материалам больше похожа на шантаж.

Украина и США 18 апреля подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых. Власти Украины назвали это шагом к экономическому партнерству.