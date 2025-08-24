«Никто не заставляет». Индия резко высказалась о покупке нефти

Глава МИД Индии Джайшанкар: Запад может отказаться от покупки нефти у республики

Западные страны могут не покупать нефть и нефтепродукты у Индии, если им что-то не нравится. Такое заявление сделал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на конференции The Economic Times World Leaders Forum, трансляцию которого вело агентство Asian News International на YouTube-канале .

«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет», — заявил Джайшанкар.

Индия на этой неделе сделала официальное заявление, что не прекратит покупку российской нефти. Министр иностранных дел страны во время рабочего визита в Москву провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и встретился с президентом Владимиром Путиным.

Заявление Джайшанкара прозвучало на фоне усиления давления США. Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии, и в целом тариф составил 50%. Угрозы Трампа не возымели действия, Индия поставила национальные интересы выше хотелок США.