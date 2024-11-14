Никто не заметил. Лукашенко прокомментировал отказ Дуды сфотографироваться с ним

Никто не заметил отказ президента Польши Анджея Дуды сделать совместное фото с главой Белоруссии Александром Лукашенко на конференции ООН в Баку по изменению климата. Такое заявление сделал сам белорусский лидер, его процитировало БелТА .

Лукашенко добавил, что многие мировые политики подошли к нему и поздоровались с уважением, как и он с ними. Также он отозвался о выступлении Дуды на саммите. В своей речи польский лидер рассказывал о бережном отношении к растительности и животными, однако президент Белоруссии упрекнул его в том, что тот не упомянул постройку забора в Беловежской пуще, который привел к гибели животных.

«Они же ужас что творят! Они вырезали эту Беловежскую пущу, а он про растения рассказывает», — отметил Лукашенко.

Он обратил внимание на схожесть конференции по климату в Баку с климатическим саммитом в Дубае, когда лидеры стран озабоченно высказывались по экологической повестке, будучи неготовым к реальным действиям. По его мнению, ООН провел данные мероприятия «для галочки».

Ранее секретарь Канцелярии польского президента Войцех Коларский сообщил о том, что Анджей Дуда случайно отрезал себе часть пальца. Это случилось во время работы по дому.