Postoj: уход Зеленского с поста президента пока не выгоден России

Российское руководство не признает Владимира Зеленского легитимным президентом, но отмечает, что для завершения конфликта его придется потерпеть. Об этом написал обозреватель словацкого издания Postoj .

Президент России Владимир Путин откровенно игнорирует Зеленского, глава российского МИД Сергей Лавров называет его нацистом и предателем еврейского народа. Главу киевского режима не воспринимают как президента Украины.

По словам обозревателя, Россия после завершения конфликта не собирается оставлять на посту президента Зеленского, но чтобы конфликт закончился, его «придется потерпеть». Российский аналитик Александр Казаков пояснил изданию позицию Кремля.

«Владимир Зеленский — нелегитимный президент, но он по-прежнему пользуется большим доверием украинских военнослужащих. Армия считает его главнокомандующим вооруженными силами. Только Зеленский может отдать приказ ВСУ убраться. Никто другой на Украине такого приказа дать не может. <…> Поэтому России Зеленский еще нужен», — утверждает Казаков.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо озвучил версию, которая давно на слуху. По его мнению, на смену Зеленского готовят Валерия Залужного — бывшего главкома ВСУ и нынешнего посла Украины в Великобритании. Но настоящих выборов на Украине не будет, Залужный — такая же политическая марионетка, как и Зеленский.