Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к генеральному прокурору с просьбой провести тщательное и беспристрастное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Немецкий политик назвал подрыв терактом, сообщило издание DPA .

«Мы хотим привлечь тех, кто это сделал, если нам удастся их поймать, к ответственности в Германии. Вы можете на это положиться, мы никому не дадим пощады», — заявил Шольц.

Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла в сентябре 2022 года. Трубопроводы получили повреждения и вышли из строя. Правоохранительные органы России, Германии, Швеции и Дании начали расследование.

Шведские следователи, занимавшиеся делом, закрыли его, потому что так и не смогли определить виновных из-за отсутствия улик. Германия пообещала приложить все усилия, чтобы найти злоумышленников.

Ранее в Польше одобрили взрывы «Северных потоков». Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский во время общения с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, со смехом заявил, что полностью поддерживает тех, кто организовал теракты на газопроводах.