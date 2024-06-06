«Никогда не вернется». Кейт Миддлтон может отказаться от королевских обязанностей из-за болезни

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может больше никогда не вернуться к королевским обязанностям. Об этом написал журнал Us Weekly со ссылкой на источники, близкие к монаршей семье.

Собеседники издания сообщили, что процесс выздоровления принцессы идет хорошо. В то же время, ее возвращение к королевским обязанностям остается под вопросом. По их словам, Кейт Миддлтон не сможет видеться с большим количеством людей, так как это риск для ее здоровья.

Один из источников журнала заявил, что Кейт может никогда не вернуться к своей роли в полной мере, а ее занятость и обязанности пересмотрят в зависимости от состояния принцессы.

В конце мая стало известно, что Кейт Миддлтон вернется на публику не раньше осени 2024 года при условии, что у нее начнет ремиссия. Об это написала газета Daily Mail со ссылкой на подруг принцессы.