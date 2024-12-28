Никас Сафронов назвал причину десятилетнего приема снотворного

Художник Никас Сафронов уже десять лет испытывает серьезные проблемы со сном из-за предательства. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru .

«Сон стал беспокойным в 2014 году, после того как меня втянули в аферу с недвижимостью в Турции. Я купил там участок земли, на который после его покупки записали большие долги», — уточнил Сафронов.

По словам художника, ему до сих пор не удалось до конца решить эту проблему. С тех пор он начал принимать снотворное. Деятель культуры добавил, что его беспокоят не потерянные деньги, а предательство людей, которым он доверял.

Сомнологи посоветовали Сафронову наладить режим сна, но с его графиком это невозможно, поскольку он работает по ночам, а засыпает утром. Художник отметил, что пробовал отказаться от препаратов, потому что иногда даже с таблетками он спит всего пару часов в день.

Сомнолог Павел Кудинов ранее сообщил, что плохой сон напрямую влияет на набор лишнего веса.