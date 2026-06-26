Францию со скандалом изгнали из еще одной страны

Буркина-Фасо обвинило Францию в нарушении суверенитета и прекратило дипотношения

Власти Буркина-Фасо объявили о полном и немедленном прекращении дипломатических отношений с Францией. Официальное заявление кабинета министров африканского государства распространил местный телеканал Burkina 24 .

Спикер правительства Пиндвенде Жильбер Уэдраого заявил, что этот шаг означает коренной перелом в геополитике региона Сахель. Власти страны сочли, что говорить о взаимном уважении и сохранении независимости в текущих условиях больше нельзя.

В Буркина-Фасо обвинили Париж в «неоколониальных амбициях и постоянной работе против интересов их родины». Французскую сторону уличили в поддержке военизированных группировок внутри страны и попытках заблокировать республику на мировой арене.

Теперь африканская страна планирует диверсифицировать внешние контакты, сделать ставку на новых союзников из Глобального Юга.

Ранее из Мали и Нигера вывели французские контингенты — военных посылали в регион для борьбы с терроризмом.