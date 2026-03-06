Никакой политкорректности. В Пентагоне подвели промежуточные итоги операции против Ирана

Хэгсет: США откажутся от политкорректности в конфликте с Ираном

В операции против Ирана США не планируют придерживаться правил политкорректности как раньше. Об этом на совместном брифинге сообщили глава Пентагона Пит Хэгсет и руководитель Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер.

В военной операции США участвуют свыше 50 тысяч американских военных. За последние 72 часа Штаты нанесли удары по порядка 200 целям.

Также, по словам Купера, американские военные потопили более 30 иранских кораблей. При этом в Пентагоне не испытывают нехватки боеприпасов и отмечают существенное снижение атак Ирана с помощью баллистических ракет и беспилотников.

Вашингтон не планирует принимать беженцев с Ближнего Востока на фоне эскалации. По словам представителя Пентагона, в этом конфликте США откажутся от политкорректных ограничений прошлого.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке, запросило у Пентагона военных разведчиков в свою штаб-квартиру в Тампе, штат Флорида. Это необходимо для поддержки операций против Ирана на срок не менее 100 дней.