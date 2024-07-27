«Никакой открытости». Южная Корея настояла на встрече с Лавровым без прессы

Захарова: Чо Тхэ Ель против присутствия журналистов на встрече с Лавровым

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель выступил против присутствия журналистов на вступительной части встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Об этом представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале .

«В Южной Корее Штаты тоже демократию построили по своему образцу, а соответственно — никакой открытости», — написала Захарова.

Дипломат подчеркнула: Южная Корея загнала себя в тупик американского вассальства.

Лавров прибыл в Лаос 25 июля для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. У Лаврова запланировано большое количество двусторонних встреч. Визит министра продлится до 27 июля.

Ранее министра иностранных дел России пытались прервать на заседании СБ ООН. Акция в итоге получилась не просто глупой, она достигла противоположного эффекта, отмечала Захарова. Лавров поставил на место постпреда США при ООН.