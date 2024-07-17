Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытку прервать выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании СБ ООН. В своем Telegram-канале дипломат задалась вопросом, неужели в штаб-квартире ООН нет порядка в вопросах безопасности.

«Если подобное поведение признают нормой, то вскоре очередные „гости“ какой-нибудь другой делегации начнут прерывать работу Совбеза разными способами. Не буду перечислять, какими. Акция в итоге получилась не просто глупой, она достигла противоположного эффекта», — написала она

Захарова напомнила о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, которое, по ее словам, «еще свежо в памяти». После этого представитель МИД поинтересовалась, неужели в штаб-квартире ООН, с учетом последних событий вокруг американских выборов, не могут навести порядок в вопросах безопасности.

Ранее в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке а ктивисты пытались сорвать выступление российского министра. Несколько человек развернули плакаты и стали выкрикивать лозунги в поддержку Израиля. Их вывели охранники.