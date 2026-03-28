«Никакого участия в войне». В Греции прошел митинг против баз США и НАТО
Сотни митингующих собирались в центре Афин, требуя вывода натовских и американских военных баз с территории Греции и неучастия страны в войне США и Израиля против Ирана. Об этом сообщил ТАСС.
Людей на улицы вывели левые партии и профсоюзы. Митинг прошел у здания греческого минфина на площади Синтагма напротив парламента страны. Активисты требовали закрытия военных баз США и НАТО в Греции и неучастия в интервенциях.
Митингующие несли транспаранты с лозунгами, призывающими отдать деньги на зарплаты, образование и здравоохранение, а также не участвовать в преступлениях против народов ради прибылей капиталистов. Организаторы митинга назвали атаку США и Израиля на Иран неприемлемы нарушением международного права.
«Мы четко заявляем: никакого участия в войне! Все фрегаты должны вернуться из Красного моря, где они находятся! ЗРК Patriot должны возвратиться в Грецию, как и бойцы греческих вооруженных сил, находящиеся за тысячи километров от границ нашей родины», — сказал генсек ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас.
После митинга активисты отправились к американскому посольству в Афинах. Там они планировали протестовать против войны на Ближнем Востоке.
Ранее в Иране прошли массовые митинги после подтверждения гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.