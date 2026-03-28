«Никакого участия в войне». В Греции прошел митинг против баз США и НАТО

ТАСС: в Афинах сотни митингующих требовали вывода баз США и НАТО из Греции

Сотни митингующих собирались в центре Афин, требуя вывода натовских и американских военных баз с территории Греции и неучастия страны в войне США и Израиля против Ирана. Об этом сообщил ТАСС .

Людей на улицы вывели левые партии и профсоюзы. Митинг прошел у здания греческого минфина на площади Синтагма напротив парламента страны. Активисты требовали закрытия военных баз США и НАТО в Греции и неучастия в интервенциях.

Митингующие несли транспаранты с лозунгами, призывающими отдать деньги на зарплаты, образование и здравоохранение, а также не участвовать в преступлениях против народов ради прибылей капиталистов. Организаторы митинга назвали атаку США и Израиля на Иран неприемлемы нарушением международного права.

«Мы четко заявляем: никакого участия в войне! Все фрегаты должны вернуться из Красного моря, где они находятся! ЗРК Patriot должны возвратиться в Грецию, как и бойцы греческих вооруженных сил, находящиеся за тысячи километров от границ нашей родины», — сказал генсек ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас.

После митинга активисты отправились к американскому посольству в Афинах. Там они планировали протестовать против войны на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране прошли массовые митинги после подтверждения гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.