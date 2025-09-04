Никаких следов. Зачем спецслужбы КНДР изъяли стакан Ким Чен Ына в Китае

Генерал Михайлов: в КНДР не хотят, чтобы биоматериал Ким Чен Ына попал к врагам

Северокорейские спецслужбы попытались уничтожить все следы пребывания Ким Чен Ына в Пекине: забрали стакан, из которого он пил, а также тщательно протерли обивку мебели, которой он пользовался. Зачем потребовались такие меры предосторожности, рассказал mk.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По его версии, таким образом органы безопасности КНДР хотят устранить все биологические следы, которые впоследствии могут использовать недоброжелатели. Генерал напомнил, что в свое время США собирали такие биоматериалы и изучали их в специальных лабораториях.

«Вроде мы все живем в одной „коммуналке“, но одни могут заболеть какой-то заразой, а другие нет — просто из-за того, что у всех разный иммунитет к тем или иным внешним воздействиям», — объяснил Михайлов.

Агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщало, что Ким Чен Ын мог взять в Китай свою дочь.