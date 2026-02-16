Немецкий канцлер Фридрих Мерц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о поражении России, что не согласуется с объективной реальностью. Таким мнением поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала .

На полях конференции Мерц позволил себе агрессивную риторику, заявив, что немецкая армия должна стать самой мощной в Европе, а украинский конфликт завершится лишь с военным и экономическим истощением России. Канцлер высказывался так, как будто Германия уже воюет с русскими, чье поражение якобы вернет порядок и стабильность.

«Это никак не согласуется с новыми реалиями — не только с новым международным распределением сил, но и с тем, как на самом деле развивается конфликт», — подчеркнул он.

Ранее финский президент Александр Стубб в Мюнхене заявил о стратегическом поражении России на Украине.