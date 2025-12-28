Нигериец умер после вынужденного секса с четырьмя женами

Житель Нигерии скончался от сердечного приступа после выполнения супружеского долга с несколькими женами. Об этом сообщил Dailypost.ng .

Мужчина, живший в деревне в штате Бенуэ, часто отдавал предпочтение самой младшей из шести жен, отчего другие супруги устроили ему сцену ревности. Договорившиеся между собой женщины ворвались в его комнату с ножами и палками и потребовали, чтобы он по очереди переспал с каждой из них.

В результате сердце многоженца не выдержало — он умер после соития с четвертой по счету супругой. Когда мужчина перестал дышать, женщины скрылись в лесу.

Полиции удалось поймать двух беглянок, расследование случившегося продолжается.

Издание назвало умершего мужчину одним из самых известных в деревне.

«По мнению большинства молодых людей в общине, он был филантропом, внесшим позитивный вклад в развитие сообщества», — отметила газета.

