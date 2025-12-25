В США учительница совратила двух 13-летних школьников

В штате Теннеси арестовали учительницу английского языка Эшли Палмер. Ее обвинили в совращении двух 13-летних школьников, сообщило издание The Tennessee Conservative .

За решетку попала 42-летняя преподавательница. По данным следствия, она общалась с двумя учениками в мессенджерах, а одному из них отправляла непристойные материалы.

С каждым из подростков учительница занималась сексом более одного раза. Палмер арестовали 19 декабря. После задержания ее отстранили от работы до конца следствия. В декабре она внесла за себя залог и вышла из тюрьмы.

Ранее похожий случай произошел в Иллинойсе. Там учительница совратила 11-летнего школьника и обвинила его в домогательствах.