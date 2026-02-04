Военный журналист Алексей Борзенков в разговоре с ОТР заявил, что Франция активно вмешивается в события в Африке, стремясь вернуть утраченные позиции.

По словам аналитика, Париж выдавили из африканских колоний российские ЧВК, восстановившие порядок и обеспечившие стабильность. Теперь Макрон прибегает к крайностям, организуя перевороты и используя наемников.

Особую роль играет Украина, которая участвует в конфликтах ради прибыли. Борзенко подчеркнул, что нестабильность порождена неспособностью официальных властей решать внутренние проблемы, позволяя внешним силам вмешиваться.