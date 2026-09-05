Нигер поблагодарил Россию за помощь в подавлении мятежа в конце августа

Власти Нигера поблагодарили Россию за помощь со стабилизацией обстановки в стране при попытке мятежа в конце августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нигера на телеканале RTN .

«[Правительство страны] благодарит дружественные страны, в частности страны Альянса государств Сахеля, Алжир и Российскую Федерацию, которые продемонстрировали с самого начала этих событий солидарность в отношении народа Нигера и его институтов», — заявил представитель правительства Нигера в обращении.

Вооруженные люди 29 августа попытались вороваться в гостиницу Bravia в Ниамее, где временно разместились сотрудники посольства РФ и находились депутаты парламента стран Конфедерации государств Сахеля. Дипломаты слышали стрельбу, но мятежникам не удалось проникнуть в здание.