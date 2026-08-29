Посол России в Нигере заявил о попытке мятежников атаковать отель с дипломатами

Вооруженные люди совершили попытку проникновения в гостиницу Bravia в столице Нигерии Ниамее, где временно разместились сотрудники посольства России и находились депутаты парламента стран Конфедерации государств Сахеля. Об этом в комментарии ТАСС рассказал посол России Виктор Воропаев.

Дипломат подчеркнул, что слышал продолжительную стрельбу на улице, но в помещение никто не ворвался.

«Была попытка проникновения на территорию гостиницы вооруженных людей, но она была отбита», — заявил Воропаев.

Министерство обороны Нигера в субботу, 29 августа, выпустило официальное обращение, в котором рассказало о конфликте, возникшем между военными на авиационной базе № 101. В ведомстве подчеркнули, что группа мятежников открыла огонь по объектам в столице, но все попытки беспорядков быстро подавили.

По данным издания Jeune Afrique, попытку мятежа устроили молодые офицеры, недовольные ситуацией в стране. Журналисты подчеркнули, что военные совершили попытку обстрела дворца президента, аэропорта и национальной телестанции.

В июле 2023 года в Нигере произошел военный переворот со свержением президента Мохамеда Базума. Новым лидером государства себя объявил генерал Абдурахман Чиани.

Через год Нигер объединился с Мали и Буркина-Фасо, где власть также захватили в военные в Альянс государств Сахеля, после чего все три страны объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки.