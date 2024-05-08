«Мы покинем Нигер». Остин подтвердил вывод войск США из африканской страны | 360°

Мир 08 мая 2024, 19:58 «Мы покинем Нигер». Остин подтвердил вывод войск США из африканской страны Шеф Пентагона Остин: США выведут свои войска из Нигера Tech. Sgt. Rose Gudex / Global Look Press

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США придется вывести свои войска с территории Нигера, заявил глава американского Минобороны Ллойд Остин. Данные об этом он подтвердил на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США, сообщили «Известия».

«Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер», — сказал глава Пентагона.

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Остин при этом обратил внимание на тот факт, что Африка и Сахель (тропическая саванная область континента — прим. ред.) представляют собой регион «растущей важности». Также министр добавил, что в Белом доме изучают варианты создания военного присутствия в Западной Африке и расширения партнерства со странами в этом регионе.

Нигер разорвал военное соглашение с Соединенными Штатами в марте. Документ предполагал создание на севере страны американской базы БПЛА. Решение власти Нигера объяснили тем, что соглашение стране навязали и интересам народа оно совсем не отвечает.

По информации на конец 2023 года, в Нигере находились около 1,1 тысячи военных из США.