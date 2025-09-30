Нидерланды с декабря разместят в Польше Patriot, Nasams и системы борьбы с БПЛА

Министерство обороны Нидерландов объявило о планах развернуть в Польше с декабря зенитные ракетные комплексы Patriot и NASAMS, а также средства противодействия беспилотникам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется в сообщении Минобороны, техника размещается для усиления противовоздушной обороны и защиты важного логистического узла, через который идет поддержка Украины.

Ранее сообщалось, что в Польшу перебросят два комплекса Patriot и около 300 военнослужащих для участия в миссии НАТО NSATU, направленной на содействие Украине в сфере безопасности.

Кроме того, в сентябре Нидерланды перебросили в Польшу истребители F-35. Их миссия продлится до 1 декабря. Министр обороны страны Рубен Брекелманс отмечал, что присутствие авиации в регионе направлено на сдерживание России и прикрытие территории альянса. F-35 необходимы для защиты данной зоны от дронов и крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что в Польше разработали поправки в закон, позволяющие уничтожать беспилотники над Украиной без согласования с НАТО или Евросоюзом.