Нидерланды не пустили в свой порт российское судно

РБК: Нидерланды не пустили в порт судно из РФ в связи с подозрениями в шпионаже

Нидерланды отказали российскому кораблю в заходе в порт Эмсхавен, потому что заподозрили его в шпионаже. Об этом сообщил канал РБК со ссылкой на Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

По информации АСРФ, кораблю отказали в заходе, хотя у экипажа были все необходимые документы. При этом их подали заранее, в соответствии со всеми требованиями Евросоюза. Судно принадлежит российской компании, оно доставляло рыбу из России.

После отказа попытались изменить место выгрузки на другой нидерландский порт, а также гавань в Германии. Попытки не увенчались успехом.

По данным журналистов, эта ситуация могла произойти из-за вышедших в мае публикаций голландского СМИ, в которых говорилось, что российские рыболовные суда могут осуществлять шпионскую деятельность.

Ранее американские СМИ заявили, что подводные оптоволоконные кабели могут использовать для шпионажа со стороны китайских ремонтных судов. Компания SB Submarine Systems, которая помогает чинить международные кабели, скрывает местоположение своих судов от служб радио- и спутникового слежения.