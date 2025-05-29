Нидерландские военные не смогли построить склад боеприпасов из-за барсуков

Минобороны Нидерландов пришлось отказаться от проекта по расширению склада снарядов в деревне на востоке страны из-за барсуков. Об этом сообщил телеканал RTV Oost .

«Министерство обороны столкнулось с серьезными проблемами при расширении склада боеприпасов в деревне Стапхорст», — заявили журналисты.

Дело в том, что при строительстве нашли барсучьи норы, которые находились под охраной государства. Норы в стране нельзя разрушать и расселять, если нет соответствующего разрешения. Военным пришлось приостановить проект.

По данным журналистов, оборонное ведомство уже ведет работу с природоохранными службами над поиском решения. Компромисс должен отвечать как экологическим стандартам, так и интересам обороны.

Ранее в Китае движение на трассе остановилось из-за дерущихся сурков. Грызуны увлеченно боролись на разделительной полосе и не обращали внимание на колонну из десятков машин, дожидавшихся окончания схватки.