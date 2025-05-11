Устроившие драку сурки перекрыли дорогу в Китае

В Китае движение на трассе остановилось из-за устроивших разборку сурков. Видео с дерущимися грызунами разлетелось по соцсетям, сообщил Telegram-канал «Сегодня в тренде».

На его кадрах видно, как животные увлеченно дерутся посреди дороги на разделительной полосе, не обращая никакого внимания на колонну из десятков автомобилей, дожидавшихся окончания схватки. Где именно сняли забавное происшествие, не уточняется.

Ранее стало известно, что самолет из Хабаровска не смог приземлиться в Южно-Сахалинске из-за лисы. Рыжая хищница находилась рядом с местом посадки и помешала пилотам.

Воздушное судно увели на второй круг, после чего приземление успешно состоялось.