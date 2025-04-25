Украина предложила провести саммит в день похорон папы римского

Украинские власти хотят провести встречу с представителями Великобритании, Франции и США в Риме в день похорон папы римского Франциска. Об этом сообщила газета La Repubblica .

«Несколько источников <…> подтверждают, что именно из Киева по дипломатическим каналам Италию и других европейских партнеров попросили организовать более широкий саммит по Украине», — отметили в публикации.

Авторы статьи утверждают, что на встречу пригласили представителей Италии и Германии, причем делегацию от ФРГ может возглавить Олаф Шольц.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни раскритиковал идею о проведении саммита. Он отметил, что в день похорон понтифика число машин в кортежах политиков будет насчитывать сотни, поэтому с логистической точки зрения будет трудно организовать такую встречу.

Похороны папы римского Франциска проведут в субботу, 26 апреля. Намерение проститься с понтификом выразили президент Франции Эммануэль Макрон, глава киевского режима Владимир Зеленский и другие мировые лидеры.