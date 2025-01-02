«Ничего подобного не видели». Маск прокомментировал взрыв Tesla в Лас-Вегасе

После возгорания электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе руководство компании ведет свое расследование. Об этом американский предприниматель Илон Маск написал в социальной сети X .

«Мы никогда не видели ничего подобного. Более подробная информация будет опубликована после того, как только что-нибудь узнаем», — отметил он.

Электромобиль Tesla Cybertruc взорвался на глазах у прохожих на улице Фэшн-Шоу-драйв рядом с принадлежащим избранному президенту США Дональду Трампу отелем Trump International. В результате взрыва погиб один человек. Также семеро людей, находившиеся рядом с автомобилем, получили ранения.

На месте работали пожарные службы Лас-Вегаса, сообщило News.ru. Городская полиция заявила, что начала расследование причин возгорания транспортного средства. Гостей и жителей города призвали временно отказаться от посещения этого района.