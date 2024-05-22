Ничего не изменилось. Депутат Безуглая раскритиковала касты в командовании ВСУ

Она заявила в своем Telegram-канале, что с 2014 года ситуация в штабах ВСУ не изменилась и отставка не помогла решить проблемы армии. Безуглая заявила, что Сырский скрыл правду, установил «ручной контроль», спровоцировал разрыв между подразделениями, устранил всех конкурентов и креативных людей в армии. По ее словам, авторитаризм решений нового главкома зашкаливал, а смена комбригов происходила с огромной скоростью.

Начальника Генштаба Анатолия Баргилевича депутат раскритиковала за засилье бюрократии, лоббирование старых сделок и закрытие IT-подразделений, командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка — за нервные срывы на подчиненных и отсутствие подготовки новобранцев. Командующего объединенными силами Юрия Содоля она назвала «кулуарным мясником» на службе сменявшихся главкомов ВСУ.

«Что делать? Добиваться, чтобы все эти касты ушли и уже никогда не принимали ключевые решения. Вырвать из их кавычек ВСУ. Дальше только новое поколение», — заявила она.

Безуглая известна критикой в адрес предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного, которого отправили в отставку в январе. Она называла его обиженным и призывала сложить полномочия.