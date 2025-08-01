Ни одного ребенка в Британии за последний год не назвали Киром: все из-за Стармера

Ни одного ребенка в Великобритании не назвали Киром после того, как премьером стал Стармер. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Еще в 2023 году такое имя получили четверо новорожденных мальчиков. Для сравнения, имя Борис — как у бывшего премьер-министра Джонсона — за последний год дали 16 малышам.

При этом и сам Стармер ранее признавался, что не любит свое имя и в подростковом возрасте интересовался у родителей, почему они не назвали его Дэйвом или Питом. Газета пишет, что его отец и мать могли быть поклонниками Кира Харди — одного из основоположников современной Лейбористской партии.

Самым популярным именем в Великобритании в 2024 году стало Мухаммед: так назвали 5721 новорожденного.

В мае в Лондоне задержали троих граждан Украины, которых заподозрили в поджоге дома британского премьера.