Независимый сыщик нашел новые детали в смерти Курта Кобейна

Эксперт по результатам судебной экспертизы Брайан Бернетт выяснил, что музыканта и фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна могли убить. Об этом сообщила газета Daily Mail .

По данным журналистов, независимый сыщик повторно изучил обстоятельства гибели и выявил примерно 10 противоречий, свидетельствующих о насильственном характере смерти. Это может повлечь пересмотр дела спустя 31 год после кончины культового артиста.

Бернетт отметил, что предсмертная записка Кобейна могла быть написана кем-то другим. Подозрения также вызывает место, где находилась гильза, следы крови и ряд других деталей. Сыщик уверен, что в момент ЧП в комнате был еще один человек.

Детектив объяснил, что его цель не поиск и наказание виновных, а установление подлинной картины произошедшего. При этом офис судмедэксперта округа Кинг и полицейское управление Сиэтла не нашли причин для возобновления расследования.

В апреле прошлого года разбитую гитару Курта Кобейна продали на аукционе за 100 тысяч долларов. В торгах приняли участие больше 10 человек.