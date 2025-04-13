Newsweek опубликовал карту возможного раздела мира между Россией, США и Китаем

Популярный американский журнал Newsweek представил карту предполагаемого раздела мира между Россией, США и Китаем, которым якобы может завершиться украинский кризис. Карту разместили на сайте еженедельника.

Сферу возможного влияния России отметили красным цветом. К ней отнесли всю Европу, включая Великобританию, а также Турцию и Закавказье.

Синим цветом обозначили Соединенные Штаты, которые могут влиять на всю Северную Америку и Гренландию. Желтым выделили Китай, в чью сферу влияния якобы попадут Юго-Восточная Азия, Индия, Пакистан и Япония.

На карте остались и территории, не отмеченные ни одним из цветов. Это Африка, Австралия, Южная Америка и Ближний Восток.

Ранее премьер Гренландии Фредерик Нильсен ответил на планы американского лидера Трампа присоединить остров. Он заявил, что США не получат желаемого.