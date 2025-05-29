Политолог Кортунов сообщил о планах России расширить круг вопросов на переговорах с Украиной

Российская и украинская стороны договорились о проведении второго раунда переговоров, на который делегации прибудут с конкретными документами. Ситуацию прокомментировал политолог Андрей Кортунов, сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Первый вопрос — удастся ли договориться о повестке дня и выйти на обсуждение конкретных проблем. Или мы будем наблюдать повторение первого раунда, когда стороны обменяются какими-то предложениями и на этом дело закончится», — отметил аналитик.
По его словам, представители РФ постараются расширить круг вопросов для обсуждения на ранее озвученных условиях. А вот Украина попытается выдвинуть на первый план тему с 30-дневным прекращением огня, допустил эксперт. Как пояснил Кортунов, соответствующее предложение не будет подкреплено политическими обязательствами страны по урегулированию конфликта в целом.
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