Байден скинул себе 40 лет на Генассамблее ООН

Байден на Генассамблее ООН пошутил, что выглядит на 40 лет

Президент США Джо Байден назвал выступление на 79-й Генассамблее ООН последним в своей карьере. Он пошутил, что выглядит вдвое моложе, чем на самом деле, сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден обратился к лидерам других стран, приехавшим на мероприятие в Нью-Йорк. Он сказал, что в четвертый раз выступит на Генассамблее ООН в качестве президента США, и сделает это в последний раз.

«Я видел замечательный поворот истории. Я был впервые избран на должность сенатора Соединенных Штатов Америки в 1972 году. Теперь я знаю, что выгляжу так, будто мне всего 40. Я знаю это», — пошутил он.

Политик вспомнил холодную войну, обострение ситуации на Ближнем Востоке и кампанию во Вьетнаме. Он сказал, что весь мир и американское общество в частности в те годы разделились, но пережили кризисы. Байден призвал лидеров вновь объединить усилия.

Действующему президенту США 81 год. Байден попадал в неловкие ситуации из-за связанных с возрастом когнитивных нарушений. На одном мероприятии он не смог выговорить фамилию врача, на другом — заблудился на сцене.