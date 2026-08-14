Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила русофобскому руководству в Варшаве, что Советский Союз после освобождения Польши от гитлеровцев приступил к масштабному восстановлению этой разрушенной страны. Об этом дипломат написала в телеграм-канале .

Захарова раскритиковала ответ МИД Польши на ее комментарий по поводу русофобских высказываний президента Кароля Навроцкого. Дипломаты закрыли глаза на его нацистские заявления и решили забыть, что в 1945 году Иосиф Сталин подарил полякам бывшие немецкие территории, включая Силезию и Вольный город Данциг.

Кроме того, в 1947 году СССР направил Польше тысячи тонн зерна, когда ей грозил голод из-за засухи, а также около одного миллиарда долларов в качестве помощи. Вот на чем основывалось «экономическое чудо» Варшавы, которым она гордится.

«Я не шучу. Даже по меркам [главы МИД Польши Радослава] Сикорского это невообразимо глупо: предъявляют за аморальность, а приводят аргумент „зато у нас каша слаще“», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что поляки отблагодарили Россию за помощь санкциями, оголтелой русофобией и поставками оружия последователям волынских палачей.

Ранее Захарова поставила на место японского премьер-министра Санаэ Такаити и главу МИД страны Тосимицу Мотэги, посмевшими протестовать против визита президента России Владимира Путина на остров Итуруп.