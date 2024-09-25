Невиновный мужчина с отклонениями 11 лет просидел в британской тюрьме

В Великобритании оправдали мужчину, приговоренного к пожизненному заключению за убийство, которое он не совершал. В тюрьме он успел просидеть 11 лет, сообщило издание Daily Mail .

Оливер Кэмпбелл в младенчестве получил черепно-мозговую травму. По этой причине его интеллектуальный возраст остановился на уровне семи лет, поэтому он легко поддается внушению и манипуляциям, имеет проблемы с концентрацией внимания и памятью.

В 1990 году Кэмпбелла обвинили в ограблении магазина и убийстве его владельца Балдева Хундла. На тот момент мужчине исполнилось 19 лет. Он попал под подозрение из-за того, что рядом с местом происшествия нашли его бейсболку.

Полицейские давили на него во время многочасовых допросов, чтобы он признался в преступлении. При том, что сообщник настоящего убийцы сообщил полиции о непричастности Кэмпбелла. Это не помогло и мужчину приговорили к пожизненному заключению, причем фактически без улик.

Кэмпбелл вышел на свободу в 2002 году, но только в этом году приговор признали неправомерным. По его словам, он потерял 34 года жизни, которые никак не возместить. У него нет семьи, хотя он мог бы уже стать дедушкой.

Ранее в США мужчина выдавал себя за подростка, чтобы посещать школу, где он склонял к сексу несовершеннолетних девочек.