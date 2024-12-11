Невесту Трампа-младшего номинировали на должность посла США в Греции

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру экс-ведущей Fox News Кимберли Гилфойл на должность американского посла в Греции. Об этом сообщило агентство Reuters.
Гилфойл — невеста Дональда Трампа-младшего, они помолвлены с 31 декабря 2020 года.
«В течение многих лет Кимберли была близким другом и союзником», — заявил Трамп.
Он назвал невесту сына идеальной кандидатурой для укрепления прочных двусторонних отношений с Грецией. Гилфойл станет продвигать интересы США по разным вопросам, в том числе экономическое и оборонное сотрудничество.
Трамп попал в шорт-лист претендентов на звание человека года. Вместе с ним в списке оказались Илон Маск, Камала Харрис и Марк Цукерберг.
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