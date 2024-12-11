Невесту Трампа-младшего номинировали на должность посла США в Греции

Трамп номинировал невесту сына Гилфойл на пост посла США в Греции

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру экс-ведущей Fox News Кимберли Гилфойл на должность американского посла в Греции. Об этом сообщило агентство Reuters .

Гилфойл — невеста Дональда Трампа-младшего, они помолвлены с 31 декабря 2020 года.

«В течение многих лет Кимберли была близким другом и союзником», — заявил Трамп.

Он назвал невесту сына идеальной кандидатурой для укрепления прочных двусторонних отношений с Грецией. Гилфойл станет продвигать интересы США по разным вопросам, в том числе экономическое и оборонное сотрудничество.

Трамп попал в шорт-лист претендентов на звание человека года. Вместе с ним в списке оказались Илон Маск, Камала Харрис и Марк Цукерберг.