Neuralink проведет испытания технологии, позволяющей переводить мысли в текст

Компания Neuralink американского предпринимателя Илона Маска в октябре проведет клинические испытания технологии для преобразования мыслей в текст при помощи мозговых имплантов. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Устройство откроет новые возможности для общения людей с нарушением речи. В компании по производству мозговых имплантов надеются, что к 2030 году смогут вживить свое устройство здоровому человеку, что приблизит Neuralink к конечной цели — создание потребительских технологий. Ранее подобные технологии тестировали только на людях с тяжелыми заболеваниями, при которых рискованная операция на мозге оправдана.

«В настоящее время мы представляем себе мир, в котором примерно через три-четыре года появится здоровый человек, которому установят Neuralink», — заявил президент компании DJ Seo.

В июне Маск объявил о выпуске имплантов Neurolink для восстановления полностью утраченного зрения. Чипы уже протестировали на обезьянах, одна из которых носит имплант более трех лет.