Неумение зумеров ставить подпись стало проблемой на выборах в США

Business Insider: на выборах США выяснилось, что зумеры не умеют ставить подпись

У американской молодежи нет умения ставить четкую подпись, что осложнило ее участие в выборах. Об этом рассказал госсекретарь Невады Франсиско Агилар. Его процитировало издание Business Insider .

По его словам, огромная часть бюллетеней, которые отправляли по почте, отклонили в округах Кларк и Уошо из-за проблем с совпадением подписей. Речь идет о более чем 11 тысячах и почти двух тысячах соответственно.

«В основном это тот факт, что у молодых людей в наши дни нет подписей», — сказал Агилар.

В случаях несовпадения подписей некоторые штаты запускают процесс «лечения». Испорченные бюллетени не засчитывают, а человеку дают возможность исправить его. Из-за этого, уточнили авторы материала, увеличилось время подсчета голосов.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, как стало известно, ранее получил 277 голосов выборщиков, одержав победу на выборах президента США. Действующий глава государства Джо Байден позже оправдался за поражение демократки Камалы Харрис.