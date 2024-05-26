Неудобную для Европы правду о России признали в Польше
Глава МИД Польши Сикорский заявил об отставании Европы от России
Страны Евросоюза отстают от России в оборонной сфере, сообществу нужно наращивать бюджет для перевооружения. Об этом газете The Guardian заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Всем очевидно, что Европа уже отстает. Промышленная, технологическая и оборонная база ЕС страдает из-за многолетнего отсутствия инвестиций», — сказал он.
Дипломат уточнил, что Польша ежегодно направляет 4% ВВП на оборону, и призвал европейские страны последовать этому примеру.
Новый министр обороны России Андрей Белоусов ранее заявил, что его первой задачей на посту станет комплектация российских войск. При этом он уточнил, что речь не о новой мобилизации, а о техническом оснащении. Глава ведомства заявил о необходимости передать армии новейшие системы РЭБ и БПЛА, средства защиты военнослужащих, боеприпасы и передовую технику.