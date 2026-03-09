Неудачную посадку истребителя США на авианосец сняли на видео

Вышедшие на палубу рыбаки сняли видео с неудачной посадкой американского истребителя на палубу авианосца. Кадры в социальной сети X опубликовал аккаунт Türkiye Gerçekleri, утверждающий, что съемку провели в Аравийском море.

По словам автора, траулер с рыбаками встал на якорь в непосредственной близости от авианосца США Abraham Lincoln, который принимал истребители, отработавшие бомбардировки по военным целям Ирана.

Во время посадки один из военных самолетов не успел затормозить на палубе и ушел на второй круг.

Это же видео ранее выдавали за появление авианосца Abraham Lincol в Карибском бассейне.

В минувшую пятницу, 6 марта, пресс-служба армии Ирана объявила о ракетном ударе по американскому авианосцу Abraham Lincoln, зашедшему в Оманский залив. По заявлению военных, после атаки корабль отошел от иранского побережья более чем на тысячу километров.