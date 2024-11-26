Нетаньяху заявил о готовности к перемирию между Израилем и «Хезболлой»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он готов реализовать соглашение о прекращении огня с ливанскими радикалами, но «решительно отреагирует на любое нарушение» со стороны «Хезболлы». Его процитировало агентство Reuters .

Политик уточнил, что продолжительность соглашения о перерыве в боевых действиях напрямую зависит от «Хезболлы». Если группировка вновь попытается вооружиться, Израиль воспримет это как нарушение договора и ответит.

Предполагается, что соглашение, открывающее путь к прекращению конфликта, вступит в силу уже в среду, 27 ноября.

Источники Reuters заявили, что договор о прекращении огня в Ливане требует вывода израильских войск с юга страны и развертывания ливанской армии в регионе. «Хезболла» прекратит свое вооруженное присутствие вдоль границы к югу от реки Литани.

Новый виток напряженности между Израилем и «Хезболлой» начался осенью 2023 года. Израильские силы регулярно наносят удары по объектам группировки. Два дня назад, 24 ноября, по версии ливанских СМИ, при очередном налете израильских ВВС на Бейрут погибли 29 человек.