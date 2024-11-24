Число погибших после субботнего удара Израиля по Бейруту выросло до 29

Минздрав Ливана сообщил о 29 погибших в Бейруте после удара авиации Израиля

Спасатели продолжили разбор разрушенных зданий после субботнего налета авиации Израиля на Бейрут. Общее количество найденных тел погибших увеличилось до 29. Ранения различной степени тяжести получили 67 горожан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава Ливана.

В ведомстве отметили, что основной удар пришелся на центральный район города — Баста.

«По обновленным данным, количество жертв авиаудара Израиля в Бейруте достигло 29 человек, 67 граждан получили ранения», — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что это не окончательные данные, так как разбор завалов разрушенных домов еще продолжается.

В минувшую субботу, 23 ноября, авиация Израиля нанесла массированный удар по центральному району Бейрута, запустив четыре ракеты. В результате атаки полностью разрушился восьмиэтажный жилой дом.