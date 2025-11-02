Нетаньяху заявил, что не позволит Ливану превратиться в новую арену борьбы

Израиль наносит удары по ливанскому движению «Хезболла», которое стремится вооружиться и восстановить свои позиции. Однако еврейское государство не позволит Ливану стать новой ареной конфликта. Такое заявление сделал премьер Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства.

«„Хезболла“ действительно постоянно подвергается ударам, в том числе в эти дни, но оно также пытается перевооружиться и восстановиться. Мы ожидаем, что ливанское правительство выполнит свои обещания, а именно — разоружит „Хезболла“», — процитировало его РИА «Новости».

Нетаньяху подчеркнул, что воспользуется правом на самооборону, как это предусмотрено условиями прекращения огня. По его словам, Израиль не позволит Ливану «стать новым фронтом борьбы против нас».

Ранее Нетаньяху приказал нанести мощные удары по сектору Газа. Израиль обвинил ХАМАС в инсценировке передачи тел пленных и перезахоронении останков. Обе стороны продолжают взаимные упреки в нарушении перемирия в секторе Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках этого документа палестинское движение освободило 20 заложников, удерживаемых в Газе с 7 октября 2023 года.