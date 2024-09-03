Нетаньяху встретился с семьей погибшего в плену ХАМАС россиянина

Kan: Нетаньяху приехал с утешениями к семье убитого в секторе Газа россиянина

IMAGO/Kira Hofmann
Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил семью убитого в секторе Газа израильского заложника с гражданством России Александра Лобанова. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

По данным радиостанции, вдова Лобанова отказалась встречаться с премьером. Нетаньяху беседовал с родителями убитого Оксаной и Григорием, встреча прошла в Ашкелоне на юге страны.

Ранее политик попросил прощения у родственников Лобанова за то, что не смог вернуть его домой живым.

Тела шести похищенных заложников в конце августа нашли солдаты израильский армии в подземном тоннеле сектора Газа. Среди них оказался 32-летний россиянин Александр Лобанов. Позже официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что заложники погибли за несколько суток до прихода военных.

Пресс-служба Нетаньяху сообщила, что глава правительства пообщается с родственниками убитых заложников.

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