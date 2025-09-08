Число погибших при теракте в Иерусалиме достигло шести

В результате стрельбы на севере Иерусалима погибли как минимум шесть человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, его слова привело издание Ynet .

«Утром в Иерусалиме совершили ужасный теракт, погибли шесть израильтян. Много человек пострадали, в том числе беременная женщина», — сказал он.

Саар добавил, что правоохранители придерживаются версии, что за атакой стоят два палестинца.

Национальная служба скорой помощи Израиля изначально сообщала о пяти погибших. Кроме того, в больницы добавили 12 человек, семеро среди них получили тяжелые огнестрельные ранения, у троих легкие травмы от осколков стекла, двое пребывают в состоянии средней тяжести.

В посольстве России в Израиле сообщили 360.ru, что информация о россиянах, которые могли пострадать при теракте, не поступала.

Два террориста расстреляли пассажирский автобус, остановившийся на перекрестке Рамот, из самодельных пистолетов-пулеметов на базе TEC-9. Нападавших уничтожили на месте.