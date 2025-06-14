Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на видеообращение израильского лидера.

Нетаньяху поздравил Трампа с днем рождения и всех американцев с 250-летием армии США. Он также подчеркнул, что военные действия Израиля против Ирана направлены на защиту свободы в регионе и за его пределами.

«Прямо сейчас иранский режим бомбит наши мирные районы, мы же в свою очередь ликвидируем террористов», — заявил Нетаньяху.

Он также припомнил Тегерану гибель 241 американского морского пехотинца в Бейруте в 1983 году и нападения на дипломатические объекты США.

Израильский премьер добавил, что Трамп и американский народ поддерживают действия Израиля против Ирана. По его словам, иранские власти неоднократно призывали к уничтожению Америки.

В то же время газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что президент США во время разговора с Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты не будут мешать Израилю, но и не окажeт помощи в наступательных операциях. Такое заявление он сделал после того, как Нетаньяху напомнил Трампу, что срок для заключения сделки с Ираном истек. Израильский лидер подчеркнул, что его страна больше не может ждать и вынуждена действовать самостоятельно.

Ранее RT сообщил, что у Израиля есть сведения о том, что Иран якобы намеревался не только создать ядерное оружие, но и передать его своим союзникам на Ближнем Востоке.